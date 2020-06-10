Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 10 июня 2020 года выросло на 117 человек
Озвучены свежие данные о заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.
По данным оперативного штаба, на утро 10 июня были подтверждены еще 117 случаев.
Всего в области зарегистрировано 4 132 зараженных.
Выздоровели с начала эпидемии 1 811 человек, за сутки — 112.
Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 68, Энгельсский район — 14, Балаковский, Озинский и Саратовский — по 5, Александрово-Гайский — 4, Ершовский, Марксовский, Пугачевский, Красноармейский и Ивантеевский — по 2, Аткарский, Ртищевский, Татищевский, Советский, Ровенский и Турковский — по одному.
Среди заболевших 20 контактных лиц, 94 — с неустановленным источником заражения, трое — прибывших с другой территории.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 95, с признаками ОРВИ — 20, с бессимптомным течением — 2.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 2;
- 15-17 лет – 1;
- 18-19 лет - 1;
- 20-29 лет – 6;
- 30-39 лет – 9;
- 40-49 лет – 19;
- 50-59 лет – 24;
- старше 60 – 55.
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ИСТОЧНИК KP.RU