Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 10 июня 2020 года выросло на 117 человек

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:33:16+03:00

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Озвучены свежие данные о заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.

По данным оперативного штаба, на утро 10 июня были подтверждены еще 117 случаев.

Всего в области зарегистрировано 4 132 зараженных.

Выздоровели с начала эпидемии 1 811 человек, за сутки — 112.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 68, Энгельсский район — 14, Балаковский, Озинский и Саратовский — по 5, Александрово-Гайский — 4, Ершовский, Марксовский, Пугачевский, Красноармейский и Ивантеевский — по 2, Аткарский, Ртищевский, Татищевский, Советский, Ровенский и Турковский — по одному.

Среди заболевших 20 контактных лиц, 94 — с неустановленным источником заражения, трое — прибывших с другой территории.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 95, с признаками ОРВИ — 20, с бессимптомным течением — 2.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 2;

- 15-17 лет – 1;

- 18-19 лет - 1;

- 20-29 лет – 6;

- 30-39 лет – 9;

- 40-49 лет – 19;

- 50-59 лет – 24;

- старше 60 – 55.

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ИСТОЧНИК KP.RU