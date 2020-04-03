2020-04-03T00:12:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 апреля 2020: ожидается поступление в больницы 171 аппарата ИВЛ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 3 апреля 2020 года
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В больницы Саратова поставят дополнительные аппараты ИВЛВ больницы Саратова поставят дополнительные аппараты ИВЛФото: Андрей АБРАМОВ
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В Саратовской области за сутки, 2 апреля, число новых больных коронавирусной инфекцией осталось прежним.

По данным оперативного штаба РФ, на 3 апреля в нашем регионе сохраняется количество зарегистрированных случаев 15. Из них один человек выздоровел и был выписан.

Всего по стране за сутки заразился 771 человек. Общее число пациентов выросло до 3 548 человек. 30 пациентов – преимущественно пожилого возраста или страдавших хроническими заболеваниями – скончались.

Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 апреля 2020 года: главным событием минувшего дня стало продление нерабочих дней и режима самоизоляции, о чем вечером в четверг сообщил Президент России Владимир Путин. Ограничительные меры введены до 1 мая, однако в случае улучшения ситуации по заболеваемости, срок может быть скорректирован в сторону уменьшения.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам

Точно также регионам были даны особые полномочия для принятия конкретных решений.

Вскоре после обращения Президента к народу, был опубликован комментарий губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

- В кратчайшие сроки региональная власть проработает и подготовит весь комплекс мер, оптимальных для нашей территории. Будем руководствоваться безоговорочным приоритетом – здоровьем и безопасностью граждан. Учитывать необходимость сохранения рабочих мест и доходов. Отдельно будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий. С учетом неукоснительного соблюдения мер безопасности сотрудников, – заявил он.

В Саратове за сутки удалось стабилизировать ситуацию с выдачей специальных пропусков для передвижения по городу работающих граждан. Если 1 апреля возле администраций выстраивались толпы бизнесменов с пропусками для работников, то 2 апреля, как заверил глава Саратова Михаил Исаев, очередей нет. Это произошло и-за увеличения числа чиновников, которые утверждают документы, и времени их работы. Более того, было введено еще одно новшество: теперь отправить заявку на пропуск и получить его можно дистанционно. Для этого введены электронные подписи.

Улицы в Саратове обрабатывают антисептиками

Улицы в Саратове обрабатывают антисептиками

Еще одна хорошая новость прошедшего дня: первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов на традиционном ежедневном брифинге сообщил, что в регион ожидается скорая поставка 171 аппарата искусственной вентиляции легких, а также сделана еще заявка на аппаратов. Помимо этого, Минздрав готовится самостоятельно приобрести приборов ИВЛ.

Кстати, дороги, тротуары, подъезды домов начали активно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Очередей перед администрациями из желающих получить пропуска больше нет

Очередей перед администрациями из желающих получить пропуска больше нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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