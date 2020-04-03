Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 апреля 2020: ожидается поступление в больницы 171 аппарата ИВЛ

В Саратовской области за сутки, 2 апреля, число новых больных коронавирусной инфекцией осталось прежним.

По данным оперативного штаба РФ, на 3 апреля в нашем регионе сохраняется количество зарегистрированных случаев 15. Из них один человек выздоровел и был выписан.

Всего по стране за сутки заразился 771 человек. Общее число пациентов выросло до 3 548 человек. 30 пациентов – преимущественно пожилого возраста или страдавших хроническими заболеваниями – скончались.

Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 апреля 2020 года: главным событием минувшего дня стало продление нерабочих дней и режима самоизоляции, о чем вечером в четверг сообщил Президент России Владимир Путин. Ограничительные меры введены до 1 мая, однако в случае улучшения ситуации по заболеваемости, срок может быть скорректирован в сторону уменьшения.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам

Точно также регионам были даны особые полномочия для принятия конкретных решений.

Вскоре после обращения Президента к народу, был опубликован комментарий губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

- В кратчайшие сроки региональная власть проработает и подготовит весь комплекс мер, оптимальных для нашей территории. Будем руководствоваться безоговорочным приоритетом – здоровьем и безопасностью граждан. Учитывать необходимость сохранения рабочих мест и доходов. Отдельно будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий. С учетом неукоснительного соблюдения мер безопасности сотрудников, – заявил он.

В Саратове за сутки удалось стабилизировать ситуацию с выдачей специальных пропусков для передвижения по городу работающих граждан. Если 1 апреля возле администраций выстраивались толпы бизнесменов с пропусками для работников, то 2 апреля, как заверил глава Саратова Михаил Исаев, очередей нет. Это произошло и-за увеличения числа чиновников, которые утверждают документы, и времени их работы. Более того, было введено еще одно новшество: теперь отправить заявку на пропуск и получить его можно дистанционно. Для этого введены электронные подписи.

Улицы в Саратове обрабатывают антисептиками

Еще одна хорошая новость прошедшего дня: первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов на традиционном ежедневном брифинге сообщил, что в регион ожидается скорая поставка 171 аппарата искусственной вентиляции легких, а также сделана еще заявка на аппаратов. Помимо этого, Минздрав готовится самостоятельно приобрести приборов ИВЛ.

Кстати, дороги, тротуары, подъезды домов начали активно обрабатывать дезинфицирующими средствами.