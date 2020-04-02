2020-04-02T16:30:08+03:00
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Спецпропуска в Саратове будут утверждать дистанционно через интернет

Опубликовано новое распоряжение и адреса электронной почты
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Пропуска будут утверждать через интернетПропуска будут утверждать через интернет
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Только что стало известно об изменении процедуры утверждения специальных пропусков для беспрепятственного передвижения по Саратову.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, теперь их можно утвердить дистанционно.

- На основании постановления регионального правительства на уровне муниципалитета добавлена возможность для работодателей в случае наличия технической возможности представлять реестр сотрудников, подписанный квалифицированной электронной подписью, в органы местного самоуправления для утверждения в электронном виде, — написал глава города Михаил Исаев на своей странице в Instagram.

Распоряжение уже опубликовано и вступило в силу.

Районные администрации заверяют пропуска электронной подписью.

Направлять реестры необходимо на электронные почты:

- Администрация Волжского района — zayavka_vol@mail.ru

- Администрация Заводского района — zayavka_zav@mail.ru

- Администрация Кировского района — zayavka_kir@mail.ru

- Администрация Ленинского района — zayavka_len@mail.ru

- Администрация Октябрьского района — zyavka_okt@mail.ru

- Администрация Фрунзенского района — zyavka_frn@mail.ru

- Администрация города — zayavka@admsaratov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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