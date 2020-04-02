Спецпропуска в Саратове будут утверждать дистанционно через интернет
Только что стало известно об изменении процедуры утверждения специальных пропусков для беспрепятственного передвижения по Саратову.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, теперь их можно утвердить дистанционно.
- На основании постановления регионального правительства на уровне муниципалитета добавлена возможность для работодателей в случае наличия технической возможности представлять реестр сотрудников, подписанный квалифицированной электронной подписью, в органы местного самоуправления для утверждения в электронном виде, — написал глава города Михаил Исаев на своей странице в Instagram.
Распоряжение уже опубликовано и вступило в силу.
Районные администрации заверяют пропуска электронной подписью.
Направлять реестры необходимо на электронные почты:
- Администрация Волжского района — zayavka_vol@mail.ru
- Администрация Заводского района — zayavka_zav@mail.ru
- Администрация Кировского района — zayavka_kir@mail.ru
- Администрация Ленинского района — zayavka_len@mail.ru
- Администрация Октябрьского района — zyavka_okt@mail.ru
- Администрация Фрунзенского района — zyavka_frn@mail.ru
- Администрация города — zayavka@admsaratov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU