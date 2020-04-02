В Саратове из-за коронавируса началась дезинфекция улиц с использованием спецсредств

2 Апр 2020 2020-04-02T15:15:21+03:00

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Сегодня, 2 апреля, с целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции улицы Саратова начали дезинфицировать с использованием спецсредств.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, также продолжается влажная уборка территорий. В работах задействованы 190 единиц техники, свыше 200 рабочих рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».

- В каждую поливомоечную машину заливается специальный раствор – натрия гипохлорид, который помогает обрабатывать улицы и пешеходные зоны. Необходимо отметить, что ведется круглосуточная работа по очистке города, — объяснил директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU