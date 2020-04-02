В Саратове из-за коронавируса началась дезинфекция улиц с использованием спецсредств
Сегодня, 2 апреля, с целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции улицы Саратова начали дезинфицировать с использованием спецсредств.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, также продолжается влажная уборка территорий. В работах задействованы 190 единиц техники, свыше 200 рабочих рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
- В каждую поливомоечную машину заливается специальный раствор – натрия гипохлорид, который помогает обрабатывать улицы и пешеходные зоны. Необходимо отметить, что ведется круглосуточная работа по очистке города, — объяснил директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов.
ИСТОЧНИК KP.RU