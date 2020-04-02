2020-04-02T11:14:38+03:00
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Очередей нет: глава Саратова Михаил Исаев не заметил скопления людей в администрациях

Чиновники будут работать допоздна, чтобы обеспечить всех нуждающихся в пропуске
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Перед администрацией Кировского района нет очередиПеред администрацией Кировского района нет очереди
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Специальные пропуска сегодня, 2 апреля, будут утверждать до девяти вечера.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, а районных администрациях увеличено число сотрудников, которые заняты утверждением документов, позволяющих беспрепятственно перемещаться по городу.

В связи с этим, как написал на своей странице в Instagran глава Саратова Михаил Исаев, больше нет очередей.

- Очередей и массового скопления людей не наблюдается. Вчера муниципалитетом было утверждено свыше 35 тысяч пропусков для сотрудников, которые продолжают выходить на работу в период самоизоляции. Рекордное число пропусков было утверждено в Заводском районе — более 9000 документов. В целом за минувший день были поданы заявки от 3 тысяч организаций, из которых 2,2 тысячи были обработаны в тот же день. К утверждению разрешений были привлечены 146 сотрудников администраций всех районов города и администрации областного центра.

Сегодня и завтра данная работа продолжится. В администрациях увеличен штат сотрудников, работодателей будут принимать до 21.00. Напомню, что 2 апреля заверенные пропуска дополучат те, кто сдал документы вчера, а те, кто принесет их сегодня — заберут их обратно на следующий день. Приходить за документами нужно будет после звонка специалиста, – написал Исаев.

Напомним, накануне, в первый день утверждения пропусков, перед администрациями скопились бизнесмены. Многие отмечали, что работа чиновников была плохо организована. Кроме того, из-за того, что на получения пропуска был дан один день, пришло сразу много людей.

В результате, после критики со стороны горожан, СМИ, а также председателя Госдумы Вячеслава Володина, было решено изменить формат работы, а также добавлены еще два дня, чтобы всех обеспечить документами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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