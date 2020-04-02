В Саратовскую область поступит 171 аппарат ИВЛ

2 Апр 2020 2020-04-02T13:25:04+03:00

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В медучреждениях Саратовской области имеется запас дезинфицирующих веществ и средств индивидуальной защиты.

Как сообщил сегодня на традиционном брифинге первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, в распоряжении имеются почти 23,5 тыс. литров кожных антисептиков.

Это 20,5 тонны хлорактивных веществ и более 2,2 тонн средств на основе аммониевых соединений.

Кроме того, имеется миллион медицинских масок, порядка 7,5 тыс. респираторов и более 2,8 тыс. защитных костюмов.

- Тем не менее, потребность все равно остается. Поэтому сейчас ведется активная работа по заключению контрактов на поставки, – отметил Станислав Шувалов.

Также он рассказал, что ожидается прибытие в регион 171 аппарата искусственной вентиляции легких. Срок он назвать затруднился, но, сославшись на заверения федеральных властей, это произойдет в ближайшие дни. Помимо того, проводится закупка 11 аппаратов и сделана еще одна заявка на 50 аппаратов ИВЛ. Дополнительно прорабатывается вопрос подачи еще заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU