2020-04-02T20:46:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима полной самоизоляции в Саратове до 30 апреля 2020: Губернатор Радаев выступил с заявлением о продлении ограничительных мер

На территориях в области - разная ситуация, это будет учтено при определении дальнейших ограничительных мер
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Влерий РадаевВлерий Радаев
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил вечером 2 апреля с заявлением по поводу продления президентом Путиным выходных дней до конца апреля. Глава региона пояснил, какой режим будет дейсттвовать в Саратовской области после 5 апреля.

- Полностью присоединяюсь к словам президента в адрес медработников и всех, кто в эти дни оставался на своем посту, помогал людям. К саратовским врачам, медсестрам, санитарам благодарность главы государства относится в полной мере. За счет их профессионализма и самоотверженности ситуация в области остается под контролем.

Важной частью обращения Владимира Путина стало наделение глав регионов дополнительными полномочиями, а значит – дополнительной ответственностью. В кратчайшие сроки региональная власть проработает и подготовит весь комплекс мер, оптимальных для нашей территории. Будем руководствоваться безоговорочным приоритетом – здоровьем и безопасностью граждан. Учитывать необходимость сохранения рабочих мест и доходов. Отдельно будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий. С учетом неукоснительного соблюдения мер безопасности сотрудников.

Также усилим взаимодействие с муниципальным уровнем. На территориях - разная ситуация. Это будет учтено при определении дальнейших ограничительных мер. На сегодня случаи заражения зафиксированы в 4-х муниципальных образованиях.

Все шаги согласовываем с санитарно-эпидемиологической службой, все решения – с Полпредом и Координационным советом при Правительстве РФ, оперативно доводя их до граждан.

Нормативно-правовые акты, необходимые для реализации президентских инициатив на территории региона, внесены в областную думу. Ситуация в Саратовской области мониторится постоянно. Не просто каждый день - каждый час.

Уважаемые жители, спасибо вам за понимание, гражданскую ответственность. Наша с вами сплоченность, а также слаженность действий власти помогут снизить риски распространения инфекции, - заявил Радаев.

Президент Путин в своем обращении к нации 2 апреля отметил роль и заслуги врачей, и работникой других сфер, работающих в режиме противостояния пандемии коронавируса.

Он объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.

Принимая дальнейшие решения, Путин отметил, что пик эпидемии еще не пройден.

- Регионы сами будут принимать решения, какой режим вводится у них на территории, кто приостановит деятельность, а кто продолжит, - отметил Путин.

Действия властей должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами.

Если остановка позволит, период нерабочих дней будет сокращен, отметил Путин.

На брифинге 1 апреля в правительстве Саратовской области губернатор Радаев уже ответил на вопрос, будет ли продлен режим самоизоляции в регионе после 5 апреля.

- В зависимости от ситуации в нашем регионе это решение будет приниматься. Оно независимо от того, будет ли принято решение на уровне федерации о продлении выходных, — заявил губернатор Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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