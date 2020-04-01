2020-04-01T16:31:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Очереди растянулись на километр: Как предприниматели в разгар пандемии в Саратове получают спецпропуска для сотрудников

Ранее было заявлено, что все смогут получить спецпропуска вовремя [фото, видео]
Дарья ВостриковаОльга Симонова
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В Саратове придумали в разгар пандемии коронавируса устраивать очереди предпринимателей за спецпропускамиВ Саратове придумали в разгар пандемии коронавируса устраивать очереди предпринимателей за спецпропускамиФото: Дарья Вострикова
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В районных администрациях Саратова сегодня, 1 апреля, столпились представители фирм, которые желают получить спецпропуска для передвижения своих работников по городу.

Как сообщил с места событий корреспондент «КП-Саратов», например, у Заводской администрации столпились десятки людей. Далеко не все из них в масках. Также нет речи и о соблюдении дистанции в 1-1,5 метра, о чем буквально сегодня на брифинге неоднократно говорили как губернатор Валерий Радаев, так и председатель правительства Александр Стрелюхин.

Жители в очереди не соблюдают масочный режим и дистанцию. Фото соцсетей

Жители в очереди не соблюдают масочный режим и дистанцию. Фото соцсетей

Присутствующие полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не кучковаться и разойтись на рекомендованное расстояние. Этого удалось частично добиться только после небольшого конфликта.

Нам удалось пообщаться с некоторыми из индивидуальных предпринимателей, в частности, из торговых точек и транспортной отрасли. Все они уверяют, что стоят уже давно, но к ним пока никто из чиновников не вышел и ничего не разъяснил.

Очередь из предпринимателей в Заводском районе Фото: Дарья Вострикова

Очередь из предпринимателей в Заводском районеФото: Дарья Вострикова

При этом бизнесмены заявили, что будут стоять до последнего. Часть посетителей после нескольких часов в очереди все же попали в приемную, за несколько секунд они узнали, что им следует прийти завтра

- Сегодня два часа, завтра два часа. А когда работать? – возмущаются бизнесмены.

Такая же ситуация происходит, например, в администрации Кировского района. Огромная очередь из людей вытянулась вдоль всего здания. Многие горожане сознательно пришли в масках и стараются держаться подальше от людей Но не все, поэтому наблюдается толкучка в отдельных местах. Представители бизнеса высказывают недовольство тем, как организован процесс утверждения пропусков.

Напомним, что чиновники объявили о готовности администраций обеспечить всех пропусками. В случае, если районных чиновники не справятся, им грозит ответственность. Также сегодня на заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин сообщил, что в крайнем случае выдачу пропусков продлят на сутки.

UPD:

Как только что стало известно, введение обязательных спецпропусков для передвижения по улицам в Саратовской области отложили. Как заявил Александр Стрелюхин, система начнет действовать с 4 апреля.

Александр Стрелюхин о получении пропусков в Саратове.

- Администрациям муниципальных районов необходимо изменить схему выдачи пропусков, не допускать образования очередей. Сегодня нужно осуществить сбор документов на получение пропусков. Завтра администрации муниципалитетов должны составить графики получения пропусков, оповестить организации о времени их выдачи, развести потоки, – подчеркнул Стрелюхин.

Он обратился к предпринимателям с призывом не стоять в очередях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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