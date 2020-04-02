Путин объявил о продлении нерабочей недели до конца апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T17:47:21+03:00

Президент России Владимир Путин объявил о продолжении нерабочих дней в стране

Решение о режиме на территории Саратовской области будет принимать губернатор Радаев

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Президент Путин в своем обращении к нации 2 апреля отметил роль и заслуги врачей и работников других сфер, работающих в режиме противостояния пандемии коронавируса.

Он объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.

- Эта неделя позволила нам выиграть время для упреждающих действий. Нам в целом удается оградить старшее поколении, не допустить вспышки в вузах, детсадах, — сказал Владимир Путин.

Принимая дальнейшие решения, он отметил, что пик эпидемии еще не пройден.

- Регионы сами будут принимать решения, какой режим вводится у них на территории, кто приостановит деятельность, а кто продолжит, — отметил Путин.

Действия властей должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами.

Если остановка позволит, период нерабочих дней будет сокращен, отметил Путин.

Он потребовал от властей заботиться и о стабильно работающей экономике.

- Граждане России! Прошу вас беречь себя и своих близких. Уверен, что мы и впредь будем действовать согласовано и надежно. И главное — на опережение, — заметил Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU