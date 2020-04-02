Путин объявил о продлении нерабочей недели до конца апреля
Президент Путин в своем обращении к нации 2 апреля отметил роль и заслуги врачей и работников других сфер, работающих в режиме противостояния пандемии коронавируса.
Он объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
- Эта неделя позволила нам выиграть время для упреждающих действий. Нам в целом удается оградить старшее поколении, не допустить вспышки в вузах, детсадах, — сказал Владимир Путин.
Принимая дальнейшие решения, он отметил, что пик эпидемии еще не пройден.
- Регионы сами будут принимать решения, какой режим вводится у них на территории, кто приостановит деятельность, а кто продолжит, — отметил Путин.
Действия властей должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами.
Если остановка позволит, период нерабочих дней будет сокращен, отметил Путин.
Он потребовал от властей заботиться и о стабильно работающей экономике.
- Граждане России! Прошу вас беречь себя и своих близких. Уверен, что мы и впредь будем действовать согласовано и надежно. И главное — на опережение, — заметил Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU