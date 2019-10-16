Исаев опроверг сообщения о запрете детям отклоняться от маршрутов в школу

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-16T08:55:00+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев опроверг сообщения, что дорогу детей в школу жестко регламентируют.

- На совещании по взаимодействию в вопросах обеспечения безопасности несовершеннолетних на территории Саратова председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая рассказала, что уже на протяжении некоторого времени для учащихся младших классов существуют утвержденные родителями маршруты «дом-школа-дом», по которым дети должны следовать в образовательное учреждение и из него. Это рекомендательная мера. О письменных уведомлениях о том, что ребенок изменил маршрут, речи не шло. Говорили лишь о том, что в случае если ребенок не посетит школу по каким-либо причинам или задержится, то родитель может сообщить об этом классному руководителю, например, посредством сообщения в мессенджере, где создана группа класса. Многие мамы и папы давно этим пользуются, — написал мэр на своей странице в соцсети Instagram.

Также он опроверг заявления, что будут массово вырубаться зеленые насаждения и сноситься гаражи.

- Мной было озвучено поручение благоустроить те территории, которые в этом нуждаются! Равно как никто не говорили о сносе всех гаражей, а только о том, что их необходимо проинвентаризировать на предмет законности и после этого инициировать снос самовольных построек, — заявил Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU