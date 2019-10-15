В память о Лизе Киселёвой предложено установить у родника в Саратове скульптуру ангела

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-15T11:26:36+03:00

Автор считает, что это станет символом не только скорби, но и жизни

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Саратовцы предлагают установить памятник в честь всех убитых детей.

В группе «Саратов онлайн» появился пост Виктора Руфанова с предложением поставить скульптуру ангела рядом с родником в Октябрьском ущелье.

- Дать роднику новое название — «Слезы ангела», — предлагает автор.

Виктор Руфанов описал преимущества установки памятника именно там: по его мнению, вода в источнике чистая, а вокруг царит спокойствие, кроме того, ранее поблизости в земляных кельях жили монахи, а также то, что место активно посещается жителями и гостями из санатория.

- Памятник не только символ скорби о погибшей девочке, но и символ жизни! Будущие мамы, молодожены должны, вступая в брак, помнить об ответственности за будущее своих детей... В ущелье не редко приезжают молодые пары и такое место будет для них особенно важным, вспомнить ангелочка Лизу и всегда беречь своих будущих детей, — пишет автор.

Фото Вадима Руфанова

Идея вызвала противоречивые отклики у горожан. Многие предлагают прекратить массовое обсуждение трагедии с убитой Лизой Киселёвой. Кроме того, у горожан вызывает сомнение чистота воды в источнике.

ИСТОЧНИК KP.RU