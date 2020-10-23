Коронавирус в Саратове, последние новости на 23 октября: школьникам продлили каникулы до 7 ноября

Саратовским школьникам продлили каникулы из-за коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодняшнее утро, 23 октября, в Саратовской области зарегистрировано 183 случая коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе.

Основная масса заболевших приходится на Саратов — 100 человек, 13 в Балаковском районе, 12 в Энгельсе.

Число заражений в Саратовской области

Новая инфекция за сутки унесла жизнь еще двух пожилых мужчин в регионе, общее число жертв коронавируса достигло 145.

На брифинге замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер призвал население не паниковать и не осложнять работу медработников. Это такие же люди, которые могут заболеть. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1826 таких случаев, на рабочем месте заразились 856 человек. Зафиксировано 12 смертей, из них пять связаны напрямую именно с коронавирусом.

В регионе постоянно тестируют бесплатно на новую инфекцию медицинских и социальных работников, последних перед началом двухнедельной смены. Об этом сообщила замглавы Роспотребнадзора региона Надежда Матвеева.

Надежда Матвеева рассказала, каким категориям граждан делают регулярные тесты на коронавирус на бесплатной основе

Сейчас на новую инфекцию начали делать исследования в поликлинике №17, решается вопрос о новых лабораториях на 4,2 тыс. анализов в сутки. Сейчас за сутки в регионе таковых делают 5928.

В Саратовской области за сутки делают 5928 исследований на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отметим, что многие граждане начали лихорадочно закупаться лекарствами впрок. В итоге медикаментов не хватает тем, кому они действительно нужны прямо сейчас, жители жалуются на это.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил вице-губернатору — председателю правительства Саратовской области Роману Бусаргину проработать вместе с руководителями аптек, логистического центра «Катрен» решение поставленных задач. Речь идет о пополнении аптек и медучреждений необходимыми лекарствами.

Валерий Радаев поручил решить вопрос с лекарствами в аптеках. Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Роман Бусаргин отчитался о проведенных переговорах с крупнейшими поставщиками препаратов для увеличения объемов поставок в регион.

Кроме того, некоторые пациенты, с подозрением на коронавирус, показали крайне неадекватное поведение. Влияние болезни или желание показать себя — что-то толкнуло мужчину из Энгельса на нападение на фельдшера скорой помощи. Та приехала на вызов, чтобы помочь ему, но услышала только мат в свой адрес. Потом буян начал вытаскивать ее из машины, снимать происходящее на телефон и выложил это в сеть.

Теперь девушка хочет уволиться из-за моральной травмы.

На злоумышленника подали заявление в полицию, начата проверка. Ситуацию взял под свой контроль министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Олег Костин взял ситуацию с нападением на фельдшера скорой помощи в Энгельсе под личный контроль Фото: Александр Уриевский

Буянство жителей поселка Иволгино во время отдыха в питейных заведениях привлекло туда общественников вместе с полицией. Мероприятие организовали по поручению депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Панкова. Выяснилось, что в одном из заведений нарушали масочный режим.

Общественники и полиция выявили нарушения масочного режима в заведении поселка Иволгино

Отметим, что коронавирус внес свои коррективы в жизнь населения всех возрастов. Например, школьники выйдут с каникул только 7 ноября, такое решение было принято сегодня.

В этот же день с дистанционки вышли 13 классов образовательных учреждений, их переводили на обучение дома из-за выявления коронавируса в школах.

Сегодня с дистанционки вышли ученики из 13 классов образовательных учреждений Саратовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в городе начали мыть с хлоркой остановки, улицы и дороги — все как раньше, в самом начале пандемии.

В Саратове снова начали мыть улицы с хлоркой

Также проводится дезинфекция домов — обрабатывают подъезды, входные группы и лифты. Раз в неделю — влажная уборка с антисептиком.

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