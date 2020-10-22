Стало известно, кого в Саратове тестируют на коронавирус регулярно и бесплатно

Ряд граждан имеет право на регулярное обследование на коронавирус Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Роспотребнадзоре и министерстве здравоохранения Саратовской области рассказали, кому проводятся регулярные и бесплатные тесты на коронавирус.

По словам Надежду Матвеевой, замглавы Роспотребнадзора области, скрининговые исследования, то есть на постоянной основе, делают медицинским и социальным работникам. Последним — перед заступлением на двухнедельную смену.

Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер пояснил, что медработникам эти исследования делают регулярно в связи с высоким риском заболеваемости.

Бесплатно, но не регулярно, на коронавирус проверяют всех остальных граждан, в случае, если они контактные или уже заражены.

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