Стало известно, кого в Саратове тестируют на коронавирус регулярно и бесплатно

Ряд граждан имеет право на регулярное обследование на коронавирус
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Роспотребнадзоре и министерстве здравоохранения Саратовской области рассказали, кому проводятся регулярные и бесплатные тесты на коронавирус.
По словам Надежду Матвеевой, замглавы Роспотребнадзора области, скрининговые исследования, то есть на постоянной основе, делают медицинским и социальным работникам. Последним — перед заступлением на двухнедельную смену.
Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер пояснил, что медработникам эти исследования делают регулярно в связи с высоким риском заболеваемости.
Бесплатно, но не регулярно, на коронавирус проверяют всех остальных граждан, в случае, если они контактные или уже заражены.
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