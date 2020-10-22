Министр Костин взял на контроль ситуацию с нападением пациента на фельдшера в Энгельсе

Медики «скорой» едут спасать жизни, а натыкаются на агрессоров Фото: Ольга Симонова

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин взял ситуацию с нападением пациента на фельдшера в Энгельсе на особый контроль.

В пресс-службе Минздраве рассказали подробности случившегося вчера, 21 октября, инцидента.

- Девушка-фельдшер выехала на дом к пациенту. Он был нетрезв. При попытке оказания ему медпомощи мужчина начал материться и снимать это на камеру. Девушка сказала, что продолжит выполнять свое дело, когда он приведет себя в порядок. Когда медик собиралась уходить, он продолжил нецензурно выражаться, стал хватать ее за руки и вытаскивать из служебной машины. За девушку вступился водитель, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве.

После этого буян начал бить машину, тогда бригада уехала, а «герой дня» выложил видео с инцидентом в сеть. Ролик нанес дополнительные моральные страдания девушке. Она сказала, что в таких условиях работать не может и хочет уволиться.

Напомним, похожий случай произошел в селе Узморье Энгельсского района в августе 2020 года. Там пациент ударил головой фельдшера. У нее оказался сломан зуб и сотрясение мозга. Девушка смогла простить агрессора, он извинился и оплатил моральный и материальный ущерб.

- Каждая такая ситуация для министерства это шок. Мы не понимаем, как можно так относиться к людям, которые идут, чтобы помочь. Ситуация будет прорабатываться. Мы готовы бороться за каждого врача, — отметили в пресс-службе Минздрава.

Министр здравоохранения Олег Костин взял ситуацию с нападением на личный контроль Фото: Александр Уриевский

Пострадавшей вчера, 21 октября, девушке окажут всю необходимую помощь: медицинскую, психологическую, материальную.

Главврач городской поликлиники №3 Андрей Ивановский написал на нападавшего заявление в полицию.

В ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что МУ МВД России «Энгельсское» организовало проверку. По ее итогам решат, возбуждать ли на гражданина уголовное дело.

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