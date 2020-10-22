В саратовском Минздраве объяснили сложности с исследованиями в поликлиниках

ИВЛ - последняя линия обороны от коронавируса

В поликлинике №17 заработала диагностика коронавируса. Прорабатывается вопрос о новых лабораториях на 4,2 тыс. исследований в сутки. Сейчас за сутки делают в Саратовской области 5 928 анализов. Об этом на брифинге 22 октября рассказал замминистра регионального здравоохранения Денис Грайфер

- Всего в регионе 18 организаций на 3 532 койки, с кислородом из них 47%. Свободны сейчас 359 коек, проводится развертывание дополнительных. Увеличена мощность Балаковской городской клинической больницы до 400, продолжается наращивание мест в кардиологическом диспансере. Уже сейчас там 40 ковидных коек, к завтрашнему дню будет 150, — пообещал он.

Грайфер пояснил ситуацию с жалобами на недоступность медисследований в поликлиниках.

- Хочу сказать, что в текущем году в связи с пандемией закуплено новых 17 рентген-аппаратов, 125 маммографов, 13 флюорографов, два аппарата МРТ и четыре — КТ. Оборудование поставлено, но идут пусконаладочные работы. Прошу с пониманием к этому отнестись. Процесс подключения занимает определенный срок. Но все вопросы решаются в оперативном порядке, — сказал Денис Грайфер.