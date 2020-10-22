Минздрав Саратовской области: Служба здравоохранения максимально перегружена

Медики работают с перегрузкой Фото: Александр Уриевский

На брифинге в Минздраве Саратовской области 22 октября заместитель министра Денис Грайфер призвал население не поддаваться панике и не осложнять еще больше работу медработников. Он заметил, что медики и работники медорганизаций — тоже люди, которые также могут заболеть.

- Всего с начала пандемии коронавирусом заразилось 1 826 медиков и других работников лечебных и медицинских организаций. Из них 856 человек заразились на рабочем месте при выполнении своих обязанностей. Медики заболевают и сейчас, не только на рабочем месте, но и в быту. К сожалению, есть 12 случаев летальных исходов. Из них пять напрямую связаны с коронавирусом, — рассказал Денис Грайфер.

Он напомнил, что дополнительно привлечены 80 ординаторов, 81 студент, они работают стажерами, средними медработниками и еще 18 студентов-медиков — на «скорой», в том числе в колл-центре на звонках от населения.

- Служба здравоохранения максимально перегружена. Прошу не поддаваться панике, не вызывать «скорую» без повода, а обращаться в поликлиники. Там помощь оказывается в полном объеме. Не поддавайтесь панике и не надо скупать лекарства из аптек. Их надо применять только по назначению. Иначе это бессмысленно и даже может привести к другим заболеваниям, — обратился Денис Грайфер к населению Саратовской области.