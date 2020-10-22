Радаев поручил обеспечить аптеки необходимыми лекарствами

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вчера, 21 октября, провел совещание по вопросам лекарственного обеспечения.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, министр экономического развития региона Юлия Швакова доложила о проведенной по поручению губернатора проверке в аптеках.

Валерий Радаев поручил вице-губернатору — председателю правительства Саратовской области Роману Бусаргину проработать вместе с руководителями аптек, логистического центра «Катрен» решение поставленных задач. Речь идет об обеспечении аптек региона антибиотиками, противовирусными препаратами, относящимися к списку жизненно важных, а также пополнении запасов лекарств в медучреждениях. Отчитаться о проделанной работе нужно будет сегодня вечером.

Напомним, на заседании координационного совета глава региона сообщал, что жители жалуются на дефицит некоторых медикаментов в аптеках.

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