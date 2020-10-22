Мужчина с подозрением на коронавирус накинулся на фельдшера в Энгельсе

В Энгельсе нетрезвый пациент напал на фельдшера скорой помощи.

Главврач городской поликлиники №3 Андрей Ивановский сообщил «АиФ-Саратов», что медики поехали на вызов к мужчине с подозрением на коронавирус.

Сначала пьяный гражданин обматерил девушку-фельдшера, а потом начал снимать на телефон и вытаскивать силой медика из машины.

На агрессора подали заявление в полицию.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, по данному факту МУ МВД России «Энгельсское» проводится проверка, по итогам которой действиям гражданина будет дана процессуальная оценка.

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