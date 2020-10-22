Объемы поставок лекарств в Саратовскую область хотят увеличить

Фото из Инстаграм Романа Бусаргина

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание о дефиците лекарств в аптеках.

Как он сообщил на своей странице в Инстаграм, по поручению губернатора Валерия Радаева с представителями аптечных сетей обсудили ситуацию по наличию противовирусных препаратов. По их словам, лекарства есть на складах, поставки идут ежедневно, но спрос резко вырос, так как многие закупаются впрок, а чтобы лечиться по назначению врача.

- Проведены переговоры с крупнейшими поставщиками препаратов, чтобы увеличить объемы на Саратовскую область, — написал Бусаргин.

По его словам, ситуация держится на особом контроле.

Напомним, сегодня утром, 22 октября, председатель регионального правительства обошел несколько аптек Саратова и только в одной был прописываемый врачом препарат.

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