Коронавирус в Саратовской области убил еще двух человек за сутки

Аппараты ИВЛ не смогли спасти жизни двух мужчин в минувшие сутки

Среди заразившихся коронавирусом в Саратовской области 38,7% мужчин и 61,3% женщин. Умерли от COVID-19 145 человек, за минувшие сутки еще двое мужчин. Об этом на брифинге 22 октября в минздраве рассказал заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

Одному их них было 69 лет, на пятые в сутки в стационаре его состояние резко ухудшилось, он был переведен в интенсивную терапию. Там провел еще 8 суток из них трое – на ИВЛ, но спасти его не смогли.

Второй скончавшийся мужчина 64 лет провел 4 дня на ИВЛ в ковидном госпитале, его не смогли спасти, у него было поражение 92% легких. Оба погибших имели сопутствующие заболевания.

От иных патологий при наличии коронавируса на сегодняшний день скончались 615 человек.

Сейчас в стационарах Саратовской области находятся 3173 больных, 1916 — с коронавирусом, с пневмонией 3075, причем из них с COVID-19 – 1877 человек.

На кислородной поддержке сейчас 466 пациентов, 226 - на ИВЛ.