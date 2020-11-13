Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 ноября: вспышка COVID-19 в доме престарелых

В Балаковском доме-интернате для престарелых 30 постояльцев заболели коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области на утро 13 ноября стало известно о 212 новых случаях заражения коронавирусом. Это рекорд за все время распространения инфекции в регионе.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 22 898, а выздоровевших — 15 968. За сутки выписали 348 человек.

От коронавируса умерли три человека, поэтому количество смертей в регионе увеличилось до 178.

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Вспышка COVID-19 произошла в Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Там заразились 30 постояльцев и десять сотрудников, 12 проживающих больных госпитализировали.

В Саратове вовсю к открытию готовится государственная аптека на перекрестке улиц Слонова и Железнодорожная. Пока полки пустые, но ожидается, что уже в субботу, 14 ноября, она начнет принимать первых покупателей.

Тем не менее лечащиеся на дому от коронавируса жители Саратовской области уже получают лекарства бесплатно. Количество тех, кому передали препараты, перевалило за тысячу. А вот в ковидных больницах находятся 3 506 человек, инфекция диагностирована у 2 131 из них, а пневмония — у 2 373. К ИВЛ подключены 238 пациентов.

В город приезжал спикер Госдумы. Он обсуждал тему трудоустройства на скорую помощь и предоставление жилья для работников. Председатель ГД заявил, что по каждому случаю отказа в трудоустройстве будет разбираться лично.

А для студентов-медиков, которые пойдут работать в «скорую» в этом году и следующем, построят 105 квартир. А тем, кто будет трудиться там в течение трех лет обещано поступление в ординатуру медуниверситета.

Также Роспотребнадзор заявил, что из-за коронавируса в Саратове могут отменить новогодние гуляния. Замруководителя ведомства привела в пример Москву, где массовые мероприятия под запретом.

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