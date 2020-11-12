В Саратове могут отменить новогодние гуляния

Новогодние праздники пройдут без массовых гуляний Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области не стоит ждать массовых новогодних гуляний.

Об этом на брифинге в Минздраве 12 ноября предупредила заместитель главы Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Она напомнила, что сейчас массовые гуляния и так находятся под запретом.

- Понимаю, что новогодние праздники это особый случай, но если ограничения потребуются, то никакие мероприятия проводиться не будут, — сказала она.

Напомним, что в Москве уже отменили праздничные выставки, корпоративы, будут закрыты рестораны и ночные клубы.

Кроме того, Надежда Матвеева сообщила, что, возможно, городской думе Саратова будет рекомендовано перейти на дистанционный режим работы. Это связано с вероятным нарушением социальной дистанции во время заседаний.

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