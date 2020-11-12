Вячеслав Володин на встрече со студентами-медиками: По каждому случаю отказа в трудоустройстве буду разбираться лично

Володин на встрече со студентами-медиками в Саратове

Володин на встрече с будущими медиками в Саратове 12 ноября предложил мэру ответить, сколько врачей, работников «скорой» на городской доске почета.

- Там журналисты есть, а врачи? Это же в том числе ваши приоритеты. Вот вы выделили 40 млн на освещение работы мэрии. Вот я не выделяю на это ничего. Работаю — освещают. А если за деньги — это имеет краткосрочный эффект, но верить будут только делам.

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Один министр или главврач не может решить проблему, вся система должна работать. Вот для этого нужна сегодняшняя встреча. Скорая помощь — самый тяжелый участок работы. Вы должны понять, что у вас будет поддержка, жилье, ординатура. У детей ваших будет образование. Чтобы только это звучало не только от меня, но чтобы через себя пропустил это губернатор и мэр, — обратился к студентам-медикам Володин.

Он привел пример, что обратившийся с просьбой работать на «скорой» в Саратове получил отказ, об этом Володину сообщили в соцсетях.

- Исходите из того, что все обращения по поводу отказе в трудоустройстве медиков у меня на столе, ежедневно.

Возьмите, накажите, кто не принял на работу человека, который хотел из другого региона устроиться на «скорую» в Саратове.

По каждому случаю будем разбираться, когда вот эти молодые специалисты пойдут трудоустраиваться на скорую. Каждый должен нести ответственность, — заявил Володин в сторону чиновников и руководства Минздрава.

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