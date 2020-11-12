В Балаковском доме-интернате 40 человек заразились коронавирусом

В доме престарелых под Саратовом 40 человек заразились коронавирусом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявили 40 случаев коронавируса.

- Организовано тестирование на коронавирусную инфекцию всех проживающих и сотрудников Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в связи с положительным результатом теста одного из сотрудников, который проводился перед заходом на смену. По состоянию на 12 ноября, у 429 человек (91%) из 474 протестированных результаты тестов отрицательные. Результаты пяти тестов ожидаются. Коронавирус подтвержден у 10 сотрудников и 30 получателей социальных услуг, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.

При этом сотрудники лечатся амбулаторно, 18 постояльцев проходят курс лечения на месте, а 12 — госпитализировали в райбольницу.

В доме-интернате проводят усиленную дезинфекцию и обеззараживание воздуха. Для пущей безопасности проживающие едят из одноразовой посуды.

В Минтруда отметили, что ситуация находится на особом контроле.

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