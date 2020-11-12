Новый рекорд коронавируса в Саратове: 212 заражений за сутки

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В Саратовской области на утро 12 ноября зафиксировано 212 новых случаев коронавируса.

Как сообщили в оперативном штабе больше всего их в областном центре — 126, в Энгельсском районе — 24, в Балаковском — 13.

Случаи распределились таким образом, что в 71 случае источник заражений не определен, 141 человек заразился при контакте с коронавирусным пациентом.

Из 212 заболеваний у 99 пациентов диагностировали пневмонию, у 62 — нет симптомов заболевания.

По возрастам выделяются 22 случая среди детей до 14 лет и 89 случаев среди людей старше 60 лет.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет на утро 12 ноября в Саратовской области 22 898 человек. Выздоровели с начала эпидемии 15 968 человек, за сутки — 348.