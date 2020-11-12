В Саратове готовится к открытию первая государственная аптека

В Саратове открывается государственная аптека Фото: Ольга Симонова

В Саратове вскоре откроется первая государственная аптека.

Как сообщил представитель торговой точки, она будет готова принять посетителей в субботу, 14 ноября, а завтра, по его словам, будет проведена презентация для СМИ.

Пока что стеллажи в аптеке на перекрестке улиц Слонова и Железнодорожная пустые. Она должна будет работать с 08:00 до 20:00 без выходных и перерыва.

Стеллажи пока пустые Фото: Ольга Симонова

Напомним, по словам министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, Минздрав должен гарантировать населению основные лекарства, если бизнес не справляется, поэтому аптеку и решили открывать.

В частных торговых точках с препаратами очень трудно найти популярные противовирусные и антибиотики, например «Цефтриаксон». Тем не менее поставщики каждый день отчитываются о наличии медикаментов в своих сетях.

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