В Саратове готовится к открытию первая государственная аптека

В Саратове открывается государственная аптека
Фото: Ольга Симонова
В Саратове вскоре откроется первая государственная аптека.
Как сообщил представитель торговой точки, она будет готова принять посетителей в субботу, 14 ноября, а завтра, по его словам, будет проведена презентация для СМИ.
Пока что стеллажи в аптеке на перекрестке улиц Слонова и Железнодорожная пустые. Она должна будет работать с 08:00 до 20:00 без выходных и перерыва.
Стеллажи пока пустые
Фото: Ольга Симонова
Напомним, по словам министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, Минздрав должен гарантировать населению основные лекарства, если бизнес не справляется, поэтому аптеку и решили открывать.
В частных торговых точках с препаратами очень трудно найти популярные противовирусные и антибиотики, например «Цефтриаксон». Тем не менее поставщики каждый день отчитываются о наличии медикаментов в своих сетях.
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