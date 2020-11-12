Для студентов, которые пойдут работать на «скорую» в Саратове, построят 105 квартир

Володин на встрече со студентами-медиками в Саратове

Студенты-медики, которые пойдут работать на скорую в Саратове в этом году и в следующем, получат служебное жилье. Об этом на встрече 12 ноября со студентами старших курсов медицинских учебных учреждений в Саратове заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

- Для них мы построим два дома. Один — рядом с подстанциями «скорой» Ленинского и Кировского районов, в поселке Елшанка, второй — для подстанций других районов. В общем 105 квартир.

Из них 56 будут сданы до 1 июня, остальные 49 — до конца 2021 года. Все квартиры будут распределяться по целевому назначению. Только вновь пришедшим на «скорую» врачам, фельдшерам, медперсоналу. Все что будет не отсюда — будет изыматься. Понадобится третий дом — будем строить, — сказал Володин.

Он также предложил в ближайшие две недели подписать соглашение между региональным правительством и медуниверситетом, что после трех лет работы на «скорой» медик может поступать на льготных основаниях в ординатуру.

- Минздрав это должен гарантировать. Служебное жилье должны получить сразу, когда еще пришли на «скорую», — заявил Вячеслав Володин.