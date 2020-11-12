В Саратове от коронавируса за сутки скончались три человека

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались трое человек.

На 12 ноября количество умерших составило 178.

В Минздраве Саратовской области рассказали подробности о летальных случаях.

Так, от коронавируса умер 66-летний мужчина.

- В течение недели он лечился дома под наблюдением терапевта. В инфекционное отделение его увезла «скорая» с признаками вирусной пневмонии, на следующий день перевели в реанимацию. Всего в больнице он провел двое суток и умер от нарастающей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, — сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, у него была сопутствующая патология — гипертония.

Также скончался 68-летний мужчина. На шестые сутки болезни он поступил в ковидный госпиталь в состоянии средней степени тяжести. У него во время лечения отмечалось снижение насыщения крови кислородом, нарастание гипоксической энцефалопатии, угнетение сознания. Его перевели на ИВЛ, где он провел одни сутки и скончался. Всего в стационаре пациент был пять суток. Сопутствующие патологии: ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга, энцефалопатия смешанного генеза, когнитивные и речевые нарушения, полинейропатия, тетрапарез, сахарный диабет.

Еще одной умершей стала 84-летняя женщина. «Скорая» привезла ее в специализированный стационар из дома-интерната для престарелых и сразу в реанимацию на ИВЛ, где она провела трое суток. Сопутствующие патологии: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, недостаточность кровообращения.

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