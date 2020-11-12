Более тысячи саратовцев с коронавирусом получают на дому бесплатные лекарства

Сегодня, 12 ноября, прошел брифинг в Минздраве Саратовской области.

Замминистра здравоохранения Денис Грайфер озвучил статистику. Так, сейчас в ковидных госпиталях лежат 3 506 человек, коронавирус у 2 131 из них, а пневмония — у 2 373.

- На кислородной поддержке находятся 725 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 238, — отметил Грайфер.

Всего оборудовано 4 130 коек для коронавирусных больных, из них свободны 624, а с кислородом 2 084.

Также сегодня началась работа по подведению кислорода к 26 дополнительным койкам в Вольской районной больнице, аналогичные действия закончены в Татищевской больнице.

- Продолжается обеспечение лекарствами на дому, на утро уже 1 059 человек были обеспечены бесплатными медикаментами, — рассказал замминистра.

Однако пока не дают лекарства тем, кто уже давно болеет и купил их за свой счет.

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