Шинчук раскритиковал высказывания Ландо о виновности Филипенко в пытках в саратовской ОТБ-1

Борис Шинчук Фото: Ольга Симонова

Председатель саратовской общественной палаты Борис Шинчук прокомментировал высказывания своего предшественника Александра Ландо в сторону регионального прокурора Сергея Филипенко. Почетный гражданин Саратова обвинил главу надзорного органа в создании условий, в которых показания в пенитенциарных учреждениях региона из заключенных выбивают.

- Считаю, что заявления Александра Ландо в отношении прокурора области носят провокационный характер. Выдвигая столь громкие требования, бывший председатель общественной палаты области пытается отвести тень, в том числе и от своего имени.

Не секрет, что членом общественной палаты предыдущего созыва был Владимир Незнамов, который на протяжении долгого времени возглавлял ОНК и в силу общественной должности неоднократно посещал исправительные учреждения, общался с заключенными и представителями УФСИН.

Остается загадкой, как удавалось на протяжении долгого периода времени скрывать факты преступлений от проверяющих и общественности, почему они были преданы огласке совсем недавно. Имея ощутимое влияние на общественное мнение, Александр Соломонович, несомненно мог в любой момент довести до общественности известные ему факты, привлечь внимание правоохранительных органов к проблеме.

Сейчас нужны не громкие заявления, а системная работа. Правоохранительные органы обязаны тщательно разобраться в этой ситуации. Наказание должны понести действительно виновные в преступлениях. Но нельзя допускать кампанейщины и перекладывания с больной головы на здоровую. Было бы правильно сосредоточить усилия на том, как создать такие условия, чтобы эта поистине ужасающая история не могла повториться вновь, - комментирует Шинчук следующее высказывание Ландо, размещенное сегодня в его Facebook:

- Может быть, это не было случайностью именно в нашем регионе? Попробую объяснить. Дело в том, что с Вашим приходом поменялась концепция прокурорского надзора за следствием. Теперь главным посылом для следователей стала не обязанность установить истину по делу, а доказать во чтобы-то ни стало вину обвиняемого. Такой подход приводит к тому, что при отсутствии должной доказательной базы необходимо признание вины привлеченного к уголовной ответственности. Отсюда прокуратура и следственные органы чаще всего идут в суд с ходатайством об избрании меры пресечения — заключение под стражу. В условиях СИЗО и тюремной больницы легче «выбить» признание.

Напомню, 6 октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал несколько видео из ОТБ-1, на которых запечатлены сцены пыток и изнасилования, в том числе черенком швабры, заключенных. По словам руководителя проекта, таким образом надзиратели выбивают из зеков показания и деньги.

На данный момент региональный СК завел восемь уголовных дел. Начальник саратовского управления ФСИН полковник внутренней службы Алексей Федотов ушел в отставку, уволен главврач ОТБ-1. О ситуации говорят в федеральных СМИ и Кремле. Генпрокуратура РФ начала проверку.

Позднее о пытках рассказали ещё 14 осужденных. Дела забрали в центральный аппарат СКР.

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