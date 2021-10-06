В Саратовском УФСИН начались увольнения после публикаций видео с изнасилованием и избиением заключенных

Алексей Федотов

После публикации нескольких видео с пытками и изнасилованиями в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1) уволены по отрицательным мотивам начальник тюремной больницы, а также трое сотрудников регионального УФСИН.

Кроме того, направлены на подписание документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Об этом со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний сообщают федеральные СМИ.

Весьма вероятно, что увольнением должностные лица не отделаются. В региональном СУ СКР сообщили о расследовании сразу семи уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а также изнасилований и избиений заключенных на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области.

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