Еще 14 осужденных рассказали о пытках в саратовской тюремной больнице

Правозащитники опубликовали видео с пытками и изнасилованиями в ОТБ-1

Адвокат Снежана Мунтян готовит материалы для обращения в Следственный комитет. К юристу обратились ещё 14 пострадавших в ОТБ-1 УФСИН Саратовской области.

Мунтян уточнила, что ждет подходящего момента для подачи в СК заявления для возбуждения уголовного дела.

- Большинство из них уже освободились из-под стражи, поэтому они понимают, что система им больше не угрожает, - цитируют адвоката «Известия».

Юрист отметила, что большая часть пострадавших может ещё отбывать сроки, и поэтому бояться рассказывать о происходящем с ними.

Напомню, 6 октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал несколько видео из ОТБ-1, на которых запечатлены сцены пыток и изнасилования, в том числе черенком швабры, заключенных. По словам руководителя проекта, таким образом надзиратели выбивают из зеков показания и деньги.

На данный момент региональный СК завел восемь уголовных дел. Начальник саратовского управления ФСИН полковник внутренней службы Алексей Федотов ушел в отставку, уволен главврач ОТБ-1. О ситуации говорят в федеральных СМИ и Кремле. Генпрокуратура РФ начала проверку.

В Региональном СУ СКР корреспонденту "КП-Саратов" уточнили, что пока официально в материалах уголовных дел есть данные только на восьмерых потерпевших.

Стало также известно, что все материалы уголовных дел по пыткам в саратовском УФСИН забирают для расследования в центральный аппарат СКР.

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