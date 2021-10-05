Руководитель УФСИН по Саратовской области подал в отставку после скандала с пытками в колонии

Сегодня, 5 октября, стало известно, что начальник УФСИН по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Федотов подал в отставку после появления скандального видео из саратовской тюремной больницы, где заключенного насилуют черенком от швабры.

По информации INTERFAX.RU, Федотов написал рапорт об отставке. Сейчас он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернется. Официально эта информация пока не подтверждена.

Напомним, ранее правозащитный проект Gulagu.net рассказал о пытках, применяемых в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. В интернете появилось видео, на котором некого заключенного насилуют черенком от швабры. Автор публикации утверждает, что оно было сделано на территории ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области.

В ФСИН уже начали проверку по поводу опубликованного сообщения. Также проверку начал и региональный и следственный комитет. Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле известно о публикации видео.

Только что поступила информация от РИА Новости, что член СПЧ на неделе встретится с руководством ФСИН по поводу информации о насилии над заключенными в Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.