МЧС предупреждает о ливнях и граде в Саратовской области

Сегодня, 9 июня, региональное МЧС разослало жителям Саратовской области предупреждение о надвигающейся непогоде.

В министерстве предупредили, что по территории области ожидаются ливни, град и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Напомним, Саратов уже вчера изрядно потрепала гроза. Главе города Михаилу Исаеву пришлось собрать экстренное собрание по вопросам устранения последствий. В Заводском районе мужчина чуть не утонул в своей машине. В районе СХИ затопило дороги, встали трамваи, были девятибалльные пробки. В Саратовской областной больнице потоки воды залили грузовой лифт и один из коридоров. Сегодня в мэрии заявили, что к серьезным последствиям непогода не привела. Ситуацию прокомментировала экс-кандидат в Президенты Ксения Собчак. Шоувумен ужаснулась состоянием саратовских ливневок.

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