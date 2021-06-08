Итог совещания в мэрии по затоплениям в Саратове: поручено вернуть жизнедеятельность в штатный режим

Местами Саратов ушел под воду

Сильные дожди во второй половине дня и вечером 8 июня привели к затоплениям дорог в некоторых районах Саратова. Самая сложная обстановка в Заводском и Кировском районах. Здесь зафиксированы серьёзные подтопления улиц, имеются случаи падения деревьев, проводилась эвакуация людей из автомобилей. Об этом главы районов доложили в ходе онлайн-совещания, которое экстренно по поручению мэра провел первый замглавы города Дмитрий Алексеев.

Некоторых водителей пришлось вынимать из машин спасателям Фото: Саратовская городская служба спасения

Руководство СГЭТ доложило, что электротранспорт встал из-за обильных осадков и затопления путей. К утру предполагается возобновить работу всего электротранспорта.

- Муниципальным коммунальным учреждениям поручено во взаимодействии с районными администрациями оперативно ликвидировать последствия ливня и вернуть жизнедеятельность города в штатный режим, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Обо всех причиненных стихией бедах саратовцы могут сообщать в районные телефоны Единой диспетчерской службы:

- Центральный пункт – 659-659;

- Волжский район – 659-695;

- Заводской район – 659-871;

- Кировский район – 659-872;

- Ленинский район – 659-873;

- Октябрьский район –659-874;

- Фрунзенский район –659-876.

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