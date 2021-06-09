Ксения Собчак ужаснулась забитыми саратовскими ливневками

Ксения Собчак прокомментировала последствия дождя в Саратове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-кандидат в президенты РФ, журналист и шоувумен Ксения Собчак обратила внимание на последствия ливня в Саратове.

Напомним, вчера, 8 июня, в Саратове прошел сильный дождь. Впоследствии глава города Михаил Исаев провел совещание по этому вопросу. В Заводском районе мужчина чуть не утонул в своей машине. В районе СХИ затопило дороги, встали трамваи, были девятибалльные пробки. В Саратовской областной больнице потоки воды залили грузовой лифт и один из коридоров. Сегодня в мэрии заявили, что к серьезным последствиям непогода не привела.

Собчак выложила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» несколько видео, снятых саратовцами во время дождя, и прокомментировала ситуацию так:

«Какой ужас в Саратове! Ливневки не справляются, с холмов идут потоки воды, и сегодня снова ожидается ливень».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.