Потоп в Саратовской областной больнице не сказался на пациентах

Сегодня, 9 июня, в соцсети выложили видео, на которых видны последствия вчерашнего ливня для Саратовской областной клинической больницы.

На записях видно, как потоки воды заливают лифт и один из коридоров медучреждения.

Как рассказала пресс-секретарь регионального минздрава Анастасия Усова, инцидент произошел впоследствии протечки ливневки, на работу больницы это не повлияло:

- Действительно, вчера в связи с обильными осадками произошла протечка в ОКБ. Стоит отметить, на оказание медицинской помощи пациентам это не оказало никакого воздействия. Лифт, который засняли на видео, не пассажирский, грузовой. Им пользуются в первую очередь сотрудники больницы. Прием пациентов не прекращался. В течение короткого срока, благодаря оперативной реакции руководства и персонала больницы, устранили протечку, последствия ликвидировали. Как работала больница, так и работала. Апокалипсиса не случилось в итоге.

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