Из-за вечернего дождя микрорайон СХИ в Саратове плывет

Фото из телеграм-канала «ЧП Саратов»
В Саратове сегодня вечером, 8 июня, пошел сильный дождь.
Очевидцы сообщают, что микрорайон СХИ затопило. Машины вынуждены не ехать по улице Танкистов, а плыть. О чем свидетельствуют фотографии в социальных сетях.
Также местные жители рассказали «КП-Саратов», что у них идет град.
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