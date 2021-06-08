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Происшествия8 июня 2021 20:39

Из тонущей машины в Саратове спасли человека

Спасатели выехали по вызову на «Волгу», а обнаружили внедорожник
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Мужчина был в тонущем внедорожнике

Мужчина был в тонущем внедорожнике

Фото: Саратовская областная служба спасения

В Заводском районе Саратова сегодня вечером, 8 июня, спасли человека из тонущего автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, спасатели получили информацию, затонул автомобиль «Волга», а граждан из него эвакуировали очевидцы.

Но по прибытии на место специалисты обнаружили внедорожник, в котором находился мужчина.

Его эвакуировали в безопасное место.

Спасатели эвакуировали его

Спасатели эвакуировали его

Фото: Саратовская областная служба спасения

Напомним, сегодня также затопило микрорайон СХИ.

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