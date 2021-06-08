Из тонущей машины в Саратове спасли человека

Мужчина был в тонущем внедорожнике
Фото: Саратовская областная служба спасения
В Заводском районе Саратова сегодня вечером, 8 июня, спасли человека из тонущего автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, спасатели получили информацию, затонул автомобиль «Волга», а граждан из него эвакуировали очевидцы.
Но по прибытии на место специалисты обнаружили внедорожник, в котором находился мужчина.
Его эвакуировали в безопасное место.
Спасатели эвакуировали его
Фото: Саратовская областная служба спасения
Напомним, сегодня также затопило микрорайон СХИ.
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