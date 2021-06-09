В Саратове чиновники не нашли пострадавших от прошедшего накануне ливня

Машины ушли под воду на дороге по улице Томская Фото: Саратовская областная служба спасения

В результате прошедшего вечером 8 июня сильного грозового ливня в Саратове было подтоплено несколько домов, произошло падение деревьев, протекли крыши и затоплены ливневки на нескольких улицах. Информации о пострадавших от непогоды людях зафиксировано не было.

Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили в мэрии Саратова.

По информации ЕДДС, за 8 июня произошло:

- подтопление двух домов в Октябрьском районе (9-я Линия и 4-я Линия), четырех домов в Заводском районе (2-я Пионерская и Ново-Астраханское шоссе) и одного дома в Кировском районе (Зенитная);

- подтопление с крыш трех домов в Заводском районе (один частный дом в Шарковке, два МКД на улицах Огородная, Кавказская);

- затопление ливневок на дорогах четырех улиц в Заводском районе (Томская, Энтузиастов, Пензенская, Азина) и на одной улице в Кировском районе (Танкистов);

- падение деревьев в Заводском, Кировском районах (улицы Пензенская и Барнаульская).

Информации о подтоплении областной больницы и ушедших под воду автомобилях в данных мэрии нет. Между тем для помощи людям в автомобилях на улицу Томская даже выезжали спасатели.

Ночью и утром в городе, по сообщению администрации, проведена уборка дорог от намытого щебня, песка и мусора, роведено грейдирование размытых дорог в частном секторе Октябрьского и Заводского районов. Также в Заводском, Кировском и Октябрьском районе были распилены и убраны четыре упавших дерева. Кроме этого расчищены занесенные песком и камнями трамвайные пути на Танкистов.

Коммунальщики также расчистили ливневую канализацию и ликвидировали подтопления на улице Тракторной и проспекте 50 лет Октября, на улице Академика Антонова, а также на улицах Соколовой и Астраханской.

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