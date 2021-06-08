Утонувшие машины, вставшие трамваи и пробки в 9 баллов: Саратов затопило во время грозы

Саратов затопило после грозы, машины поплыли

Кратковременные, но сильные дожди в Саратове вечером 8 июня привели к временному транспортному коллапсу и затоплению отдельных участков улиц. В некоторых местах машины буквально плыли по затопленным дорогам, а кое-где и «пошли ко дну». В довесок в ряде районов прошел град.

В микрорайоне СХИ оживленная дорога ушла под воду настолько, что многие машины заглохли в бурных волнах, а другие участники движения вынуждены были не ехать по улице Танкистов в Кировском районе, а плыть. Многие из тех, кто увидел на картах навигаторов пробку в этом районе продолжали двигаться к оживленной магистрали, потому что сообщений о ДТП не было. И водную ловушку запечатывало все крепче.

Похожая ситуация произошла на улице Томская в Заводском районе. С той лишь разницей, что здесь глубины на дороге оказались больше. Многие автолюбители сразу отказались от попытки проверить свои машины на свойства амфибии, и правильно сделали. Двое самых отчаянных убедились, что здесь от машины требуются способности подводной лодки – внедорожник и отечественная «Волга» ушли под воду до самых крыш.

В Заводском районе машины ушли под воду целиком. Людей успели спасти

На место ЧП выехали областные спасатели, чтобы помочь тонущим людям. Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, уже в дороге они получили информацию, что из затонувшей «Волги» пожилую чету уже эвакуировали очевидцы. Поддержка спецов, одетых по погоде в - гидрокостюмы - понадобилась водителю внедорожника, который не хотел расставаться со своим «Титаником». Мужчину эвакуировали в безопасное место.

Во всех подобных случаях затопления причины схожи – отсутствие или плохая работа ливневой канализации. Осложняется это и городским рельефом, так как затопленные участки находятся в местах естественных низин, бывших оврагов.

В результате вчером во вторник 8 июня город встал в гигантских пробках, Яндекс оценил их в почти максимальные девять баллов.

А в это время мэр Саратова Михаил Исаев поручил заняться проблемами подтопленного города своему недавно назначенному первому заместителю. Поскольку из тонущих авто людей выручали спасатели, муниципальным хозяйственным службам поручили проверить не текут ли крыши в соцучреждениях и собрать жалобы от жителей домов с аналогичными проблемами.

В мэрии по совещались и решили, что к утру все заработает

В пресс-службе мэрии сообщили номера Единой дежурно-диспетчерской службы, куда можно сообщить о проблемных адресах.

Самая сложная обстановка официально зафиксирована в Заводском и Кировском районах. Там и серьёзные подтопления улиц и случаи падения деревьев, и эвакуация людей из автомобилей.

Руководство городского электротранспортного предприятия сообщило «новость» о которой саратовцы знали уже несколько часов - электротранспорт встал из-за обильных осадков и затопления трамвайных путей. К утру 9 июня предполагается возобновить его работу. К этому же времени администрациям районов вместе с городскими хозяйственными службами поручено ликвидировать последствия ливня и «вернуть жизнедеятельность города в штатный режим».

В комментариях соцсетей много нелицеприятных мнений о работе городских властей. Самая безобидная шутка о том, что Саратов впадает в Волгу. В очередной раз на одних и тех же улицах Саратов тонет и уроки из прошлых ЧП не извлечены.

Кстати, на 9 июня синоптики снова обещают Саратову грозы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.