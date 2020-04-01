Спецпропуска для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции: Новая схема получения

1 Апр 2020 2020-04-01T23:50:15+03:00

Михаил Исаев подтвердил, что администрации районов Саратова не справились с выдачей спецпропусков за один день, как придумали в облправительстве Фото: Александр Уриевский

Специальные пропуска для перемещения сотрудников работающих организаций в Саратове будут выдавать по новой схеме

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В Саратове, где в районных администрациях возникли самые большие сложности с заверением спецпропусков на период работы в режиме повышенной изоляции, решено применить иную схему.

Ее подробности пояснил мэр Саратова Михаил Исаев.

Все, кто сдал свои заявки и списки на пропуска 1 апреля, получит их заверенными 2 апреля. Все, кто не выдержал стояния в очередях, может прийти и сдать все документы в четверг, 2 апреля, чтобы получить их заверенными уже на следующий день, 3 апреля. Таким образом, до 4 апреля спецпропусками будут обеспечены все работники служб и предприятий, которые продолжают работу в период строгой самоизоляции.

- Нами увеличен штат сотрудников, осуществляющих прием документации, работодателей будут принимать в администрациях до 21.00. Приходить забирать документы нужно будет после звонка специалиста, - уточнил мэр Саратова Михаил Исаев.

Ранее, по плану областных властей, предполагалось, что каждый руководитель организации или ИП, которым разрешено работать в период изоляции, привезет в местные органы власти список сотрудников и подготовленные и заполненные бланки пропусков на них. Форма пропуска была опубликована заранее. В администрации их должны были заверить печатью.

В правительстве области заранее пояснили, что прежде чем ехать в администрацию района или города, нужно позвонить туда и уточнить максимально удобное время. Областные власти посчитали, что даже в таком крупном городе как Саратов, все пропуска работающих организаций успеют заверить за один день.

На практике в районные администрации областного центра выстроились километровые очереди, с учетом того, что в городе из-за коронавируса запрещено проводить массовые мероприятия, а жители должны соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра. Несмотря на то, что провал работы районных чиновников был очевиден, реакция последовала только ближе к вечеру – срок получения спецпропусков был перенесен на 4 апреля.

Таким образом, чиновники после критики и публикаций в СМИ, решили дать сотням предпринимателей еще два дня на оформление.

Ранее решение о выдаче пропусков за один день объяснялось необходимостью уменьшить число людей на улицах для противодействия распространению коронавируса. С критикой действий властей, которые для решения одной проблемы порождают другую, выступил председатель ГД Вячеслав Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU