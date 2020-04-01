Александр Стрелюхин о спецпропусках в Саратове: Введение пропускной системы переносится на 4 апреля

1 Апр 2020 2020-04-01T16:23:24+03:00

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Принято решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории Саратовской области. Она начнёт работать с 4 апреля. Об этом заявил вице-губернатор – Председатель Правительства области Александр Стрелюхин:

- Ввод пропускной системы на территории региона связан с текущей ситуацией для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Эта мера призвана минимизировать число людей, находящихся на улицах, в общественных местах.

Администрациям муниципальных районов необходимо изменить схему выдачи пропусков, не допускать образования очередей. Сегодня нужно осуществить сбор документов на получение пропусков. Завтра администрации муниципалитетов должны составить графики получения пропусков, оповестить организации о времени их выдачи, развести потоки.

Обращаюсь к предпринимателям – не стоять в очередях. Ввод пропускной системы будет отложен и вступит в силу с 4 апреля, - сообщил председатель правительства Саратовской области.

Напомним, после образования огромных очредей в районных админисрациях в Саратове и Энгельсе с критикой действий счиновников в период пандемии коронавируса выступил спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

Очередь за визированием спецпропусков предпринимателей Заводского района СаратоваФото: Дарья Вострикова

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/770230" frameborder="0"></iframe> Александр Стрелюхин о получении пропусков в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU