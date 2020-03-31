Как оформить спецпропуска для перемещения по Саратову и области: Кому, когда, где выдают?

В Саратовской области ужесточили меры изоляции и, начиная со 2 апреля, передвигаться по территории Саратова и области можно будет при наличии спецпропусков. Постановление об этом опубликовано вечером 31 марта.

Специальный пропуск для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции не нужен, когда вам требуется доехать или дойти до ближайшего магазина, больницы, аптеки, вынести мусор, только не в соседнем районе. Никто не будет спрашивать пропуска во дворе собственного дома, при срочном выезде в больницу по состоянию здоровья. А вот при поездке на работу и с нее пропуск потребуется, даже если организация имеет право на работу в период ограничений по коронавирусу.

Редакция «КП-Саратов» уточнила в аппарате председателя правительства Саратовской области ситуацию по спецпропускам - как и кто их может получить.

Главное – сделать их нужно для всех, кто собирается работать со 2 апреля, за один день - 1 апреля, и это не шутка. Но в правительстве считают, что все должны успеть.

Вот форма пропуска, которую должен заполнить сам работодатель.

Форма спецпропуска в Саратовской области

Для этого ему необходимо собрать паспортные данные всех сотрудников, кто не может работать на удаленке и нужен на месте, должен ездить на работу. На каждого заполняется бланк, ставится подпись работодателя.

Самый узкий момент - после этого руководителю организации или ее представителю нужно отвезти бланки в администрацию района, города или профильные ведомства – комитет или министерство, где их заверят печатью.

- Они должны быть утверждены (путем подписания и проставления печати) по выбору работодателя: либо администрацией муниципального района (городского округа и районов г. Саратова), либо органом исполнительной власти области в соответствии с компетенцией, - говорится в постановлении правительства.

Резонный вопрос – как за один день, 1 апреля, все организации, начиная от промпроизводств, заканчивая ИПшниками, получат печати на свои пропуска? Да, их не так много сейчас, работающих. Понятно, что если работники трудятся посменно, никто не мешает приехать за печатью на пропуска для остальных 3 и 4 апреля.

Все и всё получат – уверены в правительстве Саратовской области.

Первое - и это самое главное – прежде чем выстраиваться в очередь в администрацию – туда нужно позвонить!!! И договориться, во сколько лучше приехать.

Второе - не надо приезжать всем работникам, достаточно руководителя или ответственного лица.

Третье - понятно, что бизнесмены, которые продолжают работу, обращаться будут в свою, местную администрацию. Не надо ехать за печатью минпрома из Балаково или Заводского района. В каждой городской или районной администрации есть подразделения, отвечающие за ту или иную сферу деятельности. Управления или комитеты строительства и ЖКХ, торговли, здравоохранения т.д. Туда и надо звонить предпринимателям, чтобы уточнить, когда лучше приехать, чтобы не создавать очередь.

Четвертое - как уверены в областном правительстве, районные и городские администрации, все ответственные за проставление печатей подразделения будут готовы к приему посетителей с утра и «до последнего клиента». Местные чиновники уже за предыдущий день, когда были озвучены намерения ввести пропуска, должны были составить списки своих «подопечных» и представлять объем работы. Они должны распланировать визиты, расчертить полутораметровые зоны в очереди, чтобы сохранять дистанцию между посетителями. Чтобы не получилось, как у одной очень большой организации, которой 31 марта устроили выволочку на заседании штаба у Стрелюхина за создание искусственных очередей на входе.

Кстати, в договорах у чиновников прописан ненормированный рабочий день, как раз для таких форс-мажорных случаев. А то, что пандемия коронавируса именно форс-мажор, как пишут в коммерческих договорах, сомнений ни у кого нет.

Предприниматели Саратовской области уже сегодня в ночи должны подготовить все бланки, чтобы завтра в назначенное время приехать на их «проштамповку». Для них такой форс-мажор не в первой.

По-хорошему, надо дать пару – тройку дней на оформление пропусков, чтоб без спешки. Но COVID-19 не дает этого времени, режим жесткой изоляции нужно соблюдать строго уже сейчас.

То, что предприниматели все подготовят уже к утру, сомнений нет, а вот за чиновников - есть опасения, справятся ли. Но - отчаянные времена - отчаянные меры. Кто не справится, потеряет работу. Ко всем относится.

Отдельно надо пояснить, что желающим получить специальные пропуска для перемещения граждан в Саратове и области в период самоизоляции «на всякий случай» лучше не занимать чужое время и место в очереди.

Наказание за нарушения режима самоизоляции каждый регион может определить самостоятельно, это будут денежные штрафы. Меньше, чем за нарушение карантина, но кому это надо?

Оценивая происходящее - у кого есть уверенность, что режим жестких ограничений сохраниться только до 6 апреля? А значит, спецпропуск необходим, если он действительно нужен.

Главное - все это не касается 90% населения, которое должно соблюдать режим самоизоляции.

Со всеми вопросами, если возникают проблемы по оформлению спецпропусков, нужно обращаться или в администрации или в вышестоящие инстанции, вплоть до министерств области. Если ситуация зашла в тупик – обращайтесь в «Комсомолку», будем разбираться вместе.

«КП-Саратов» следит за развитием событий.

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