Александр Стрелюхин о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции: Срок выдачи — 2 апреля

1 Апр 2020 2020-04-01T12:32:02+03:00

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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин разъяснил подробности функционирования системы спецпропусков в Саратовской области.

Для нераспространения заболевания, хочу подробно остановиться на пропускной системе. Определен порядок действий всех органов власти. Определен формат пропуска, который выписывается для работников предприятий, продолжающих работать. Руководители предприятий, которые имеют право работать, готовят список сотрудников, указывают имя и паспортные данные. Эти списки предоставляются в органы исполнительной власти, то есть в администрации районов. Это касается всех районов области.

На данный пропуск ставятся печати и раздаются работающим. Пропуск дает разрешение на передвижение в любое время суток.

Срок выдачи — 2 апреля. Стрелюхин ответил, что ажиотажа в администрациях можно избежать. В крайнем случае, вечером на заседании оперштаба обсудят — предоставить ли еще один день на получение пропусков, «но этого бы не хотелось».

- Все органы власти работают, определены исполнители и эту задачу мы будем решать, — заявил Стрелюхин.

Он подтвердил также, что до настоящего времени у нас было четыре пациента по коронавирусу зарегистрировано. На сегодня один уже выписан.

- Официально подтверждено еще 11 пациентов. То есть 15 человек было заражено, один из них выздоровел и был выписан, — сообщил Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU