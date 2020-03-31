Около Балашова женщина-водитель погибла при опрокидывании

31 Март 2020 2020-03-31T21:38:29+03:00

Авария произошла на трассе в сторону Саратова

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Сегодня вечером, 31 марта, в Саратовской области произошла смертельная авария.

- В 20 км от Балашова в сторону Саратова женщина-водитель не справилась с управлением, выехала с дороги и опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения

Гражданка скончалась от полученных травм. На месте работают облспас и ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU