Около Балашова женщина-водитель погибла при опрокидывании
Авария произошла на трассе в сторону Саратова
Фото областной службы спасения
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Сегодня вечером, 31 марта, в Саратовской области произошла смертельная авария.
- В 20 км от Балашова в сторону Саратова женщина-водитель не справилась с управлением, выехала с дороги и опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения
Гражданка скончалась от полученных травм. На месте работают облспас и ДПС.
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ИСТОЧНИК KP.RU