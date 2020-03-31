2020-03-31T21:38:29+03:00
Происшествия

Около Балашова женщина-водитель погибла при опрокидывании

Авария произошла на трассе в сторону Саратова
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото областной службы спасенияФото областной службы спасения
Изменить размер текста:

Сегодня вечером, 31 марта, в Саратовской области произошла смертельная авария.

- В 20 км от Балашова в сторону Саратова женщина-водитель не справилась с управлением, выехала с дороги и опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения

Гражданка скончалась от полученных травм. На месте работают облспас и ДПС.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24