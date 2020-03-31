2020-03-31T20:50:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Опубликован порядок выдачи и форма пропусков для жителей Саратовской области

Проверки начнутся со 2 апреля
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Полиция начнет проверять пропуска у жителей Саратовской областиПолиция начнет проверять пропуска у жителей Саратовской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Опубликовано постановление правительства Саратовской области, которое регламентирует введение пропускного режима.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», документ вступил в силу с сегодняшнего дня, 31 марта. А проверки граждан, находящихся вне дома, начнутся со 2 апреля.

Публикуем текст постановления.

- Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

в пункте 1.4.3 последнее предложение изложить в следующей редакции: «Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в соответствии с Положением о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденным настоящим постановлением.»; дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: «1.6. Утвердить Положение о порядке выдачи на территории Саратовской области гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в редакции согласно приложению, – говорится в документе.

Приложение сообщает, что индивидуальные пропуска работникам выдаются работодателем. Их утверждают администрации районов или городских округов, либо иные органы исполнительной власти соответствующей отрасли.

Работник должен дать согласие на обработку его персональных данных

Пропуск действителен при предъявлении работником паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

Также утверждена форма пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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