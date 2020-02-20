Жительница Саратова предложила снести школу, где училась Лиза Киселёва
Жительница Саратова предлагает закрыть и снести школу №73 в Кировском районе.
Об этом женщина заявила в чате «Лизонька», созданном мамой Лизы Киселёвой в одном из мессенджеров.
Пользователь под ником «Юльчик» возмутилась плохой дорогой к школе. Именно здесь училась Лиза Киселёва. Ранее общественники требовали обезопасить путь детей, в частности, снести гаражи и установить видеонаблюдение.
- Что изменилось с октября у школы №73? Заменили лестницу, поставили два фонаря. Спилили два куста и на этом успокоились. Деньги бы выделили хотя бы на то, чтобы гаражи эти снесли. Поставили видеонаблюдение и огородили их от детей, — заявила женщина.
Лестница к школе №73. Фото из чата "Лизонька"
Она также считает, что в идеале учебное заведение необходимо снести.
- А вообще по-хорошему снести и закрыть эту школу и перенести ее в тот район, где реально безопасно ходить детям, — заявила Юльчик.
Скрин чата "Лизонька"
Женщина предполагает, что следует «устроить митинг возле этой школы и требовать либо переноса этой школы, либо закрыть эту школу. Либо пусть что-то делают, чтобы дети не боялись ходить в школу и обратно».
На вопрос другого пользователя под именем Денис, куда распределить около 700 детей, которые там учатся, женщина заявила, что деньги есть, но неизвестно на что их расходуют.
Дорога к школе №73 в Саратове.Видео из чата "Лизонька"
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ИСТОЧНИК KP.RU