Жительница Саратова предложила снести школу, где училась Лиза Киселёва

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:34:18+03:00

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Жительница Саратова предлагает закрыть и снести школу №73 в Кировском районе.

Об этом женщина заявила в чате «Лизонька», созданном мамой Лизы Киселёвой в одном из мессенджеров.

Пользователь под ником «Юльчик» возмутилась плохой дорогой к школе. Именно здесь училась Лиза Киселёва. Ранее общественники требовали обезопасить путь детей, в частности, снести гаражи и установить видеонаблюдение.

- Что изменилось с октября у школы №73? Заменили лестницу, поставили два фонаря. Спилили два куста и на этом успокоились. Деньги бы выделили хотя бы на то, чтобы гаражи эти снесли. Поставили видеонаблюдение и огородили их от детей, — заявила женщина.

Лестница к школе №73. Фото из чата "Лизонька"

Она также считает, что в идеале учебное заведение необходимо снести.

- А вообще по-хорошему снести и закрыть эту школу и перенести ее в тот район, где реально безопасно ходить детям, — заявила Юльчик.

Скрин чата "Лизонька"

Женщина предполагает, что следует «устроить митинг возле этой школы и требовать либо переноса этой школы, либо закрыть эту школу. Либо пусть что-то делают, чтобы дети не боялись ходить в школу и обратно».

На вопрос другого пользователя под именем Денис, куда распределить около 700 детей, которые там учатся, женщина заявила, что деньги есть, но неизвестно на что их расходуют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="712" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/761937" frameborder="0"></iframe> Дорога к школе №73 в Саратове.Видео из чата "Лизонька"

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ИСТОЧНИК KP.RU