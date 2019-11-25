Мама погибшей в Саратове Лизы Киселевой обрушилась с критикой на «Лизу Алерт»

В созданном матерью убитой Лизы Киселевой Еленой чате Вайбера «Лизонька» женщина поделилась впечатлениями от участия в поисках пропавшего в Самойловском районе Саратовской области 12-летнего Артура Шмыглева.

Она собщила, что по прибытиее в штаб поисков в Песчанке Самойловского района она сразу зарегистрировалась в «Лизе Алерт». Пришлось ждать, пока поставят задачи по поиску мальчика.

- Мы ушли, прошлись по округе. По возвращении снова подождали полтора часа. Ждать - это терять время, на мой взгляд. Мы с родственницей мальчика уехали искать. Через положенное время вернулись, а тут снова «проблемы», цитирую: «А вы вообще для чего приехали, нам нужны только профессионалы!». Мы снова ушли уже с местными ребятами и нашими из группы. Все мои предложения по дополнительному набору людей из Саратова, в частности, клубов, «Алерт» ответили, что мы прочесали здесь всё, никто не нужен. Но пока мы ходили с местными ( а время было уже половина 11-го вечера), «Алерт» решили проявиться и дать нам задачу в квадрат, в котором до нас были уже 3 раза! И ночью в непролазном лесу, без единого источника света, кроме фонариков. Вот делайте выводы, я свои уже сделала, - сообщила Елена Киселева.

По ее мнению, организаторы розыска Лизы Киселевой из поискового отряда как раз те, кто «на этом точно попиарился».

Такая позиция встретила в группе различные мнения, вплоть до резкого неприятия.

Между тем, в Самойловском районе уже пятые сутки продолжаются поиски пропавшего 21 ноября Артура Шмыглева. Пока поиски в окрестностях, в водоемах, в жилых и заброшенных домах ничего не дали.

Артур Шмыглев до сих пор не найден

Напомним, дочь Елены, пропавшую в Саратове Лизу Киселеву нашли после того, как убивший ее Михаил Туватин указал, где спрятал тело. Сотни участвовавших в поисках волонтеров, которых координировал штаб "Лизы Алерт", потребовали немедленной расправы над убийцей. Дело дошло до столкновений с полицией. В последствии, после похорон девочки, Елена Киселева записала видеообращение, с благодарностью к тем, кто участвовал в поисках ее дочери.

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