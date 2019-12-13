Мама Лизы Киселёвой с соратниками организовала флешмоб
Сегодня, в пятницу, 13 декабря, несколько родителей под руководством Елены Киселёвой, мамы погибшей школьницы Лизы Киселевой, активные участники чата «Лизонька», организовали флешмоб возле школы №49 в Ленинском районе Саратова.
Таким образом они решили привлечь внимание властей к опасной дороге в школу. Из записавшихся на участие 17 человек приехали менее десяти. Зато к месту событий прибыл экипаж ДПС, наблюдали полицейские.
Мама Лизы Киселевой организовала в Саратове флешмоб.
Суть акции состояла в том, что участники выстроились с фонариками вдоль тропинки, где в школу ходят дети. Двое детей — брат и сестра 11 и 13 лет — прошли вдоль колонны, где поочередно взрослые при их приближении включали фонарики.
Детям пришлось пройти по тропинке несколько раз, так как оператор одного из Youtube-каналов заставлял повторять все действие, чтобы снять кадры поэффектнее. В результате и дети, и присутствовавшие взрослые порядком намерзлись.
В темноте видно только фонарики и вспышки фотоаппаратовФото: Екатерина Семенова
Путь к школе проходит мимо заброшенного здания и при этом совершенно неосвещенный. Тропинка покрыта льдом, рядом виднелись стаи бродячих собак.
Местные жители рассказали корреспонденту «КП-Саратов», что здесь действительно страшно ходить. Рядом несколько заброшенных многоэтажек. Единственное освещение, кроме луны, только далекие окна самой школы.
Флешмоб Елены Киселевой.
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ИСТОЧНИК KP.RU